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Пожароопасный сезон завершен в Свердловской области

На территории Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы активно работали над профилактикой возгораний в лесах Свердловской области. Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тыс. патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности»,— сказал господин Мамонтов. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров снизилась в 350 раз.

Противопожарный режим в области действовал с 12 апреля по 18 июля. Во время него запрещалось разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, а также вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест.

Полина Хабарова

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