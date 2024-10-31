Пожароопасный сезон завершен в Свердловской области

На территории Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы активно работали над профилактикой возгораний в лесах Свердловской области. Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тыс. патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности»,— сказал господин Мамонтов. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров снизилась в 350 раз.

Противопожарный режим в области действовал с 12 апреля по 18 июля. Во время него запрещалось разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, а также вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест.

Полина Хабарова