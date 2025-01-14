Краснодарские волонтеры вывезли 20 кубометров мусора с пляжей Анапы за сутки

Спасатели и волонтеры из Краснодара вывезли с берега Анапы 20 куб. м замазученного песка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня на пляжах Анапы были задействованы 46 спасателей и волонтеров, а также две единицы техники. В связи с тем, что из-за ветра и волнения моря произошли новые незначительные выбросы, береговую линию очистили повторно.

С 18 декабря пляжи Анапы были очищены более чем от 10 тыс. куб. м мусора, что составляет 493 самосвала. Нефтепродукты собирали как вручную, так и с помощью тракторов, а затем вывозили на полигон в хутор Воскресенский.

Алина Зорина