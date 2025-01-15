Что такое Гренландия

Крупнейший в мире остров на севере Атлантики у побережья Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его площадь составляет 2,1 млн кв. км, что примерно в 50 раз больше площади Дании (около 43 тыс. кв. км). Протяженность с севера на юг — 2700 км, а с запада на восток — 1300 км. По данным на январь 2024 года, население острова составляло 56,7 тыс. человек, 2,3 тыс. из которых — иностранцы.

На острове имеются большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, используемых в электронных устройствах. По последним данным Всемирного банка, ВВП Гренландии в 2021 году составлял $3,24 млрд. ВВП на душу населения достигает $57 116 — примерно на уровне Франции, Великобритании и Италии. Однако ниже, чем в Дании ($77 953). Основа экономики — вылов и переработка рыбы.

С 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, но при этом имеет собственное правительство и другие органы власти. Дания осуществляет контроль над внешней политикой и обороной, датская крона является официальной валютой. Гренландия не входит в ЕС, но имеет статус ассоциированного члена сообщества с некоторыми таможенными привилегиями.

В апреле 1941 года датское правительство в изгнании заключило с США договор об обороне острова, в соответствии с которым в Гренландии были размещены американские радиостанции, радары, взлетно-посадочные площадки и другие объекты для защиты конвоев в Северной Атлантике. В апреле 1951 года было заключено новое соглашение, по которому в 1951–1952 годах была построена американская авиабаза Туле (ныне — космическая база Питуффик). Это самая северная военная база США, на которой, в частности, расположена 12-я космическая эскадрилья оповещения, управляющая системой раннего обнаружения баллистических ракет.