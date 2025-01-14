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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Штормовое предупреждение действует в Краснодаре из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С 14 по 15 января в Краснодарском крае и кубанской столице ожидаются осадки в виде снега и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также возможно сильное гололедно-изморозевое отложение.

Жителей Краснодара просят в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

Алина Зорина

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