В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Штормовое предупреждение действует в Краснодаре из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С 14 по 15 января в Краснодарском крае и кубанской столице ожидаются осадки в виде снега и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также возможно сильное гололедно-изморозевое отложение.

Жителей Краснодара просят в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

Алина Зорина