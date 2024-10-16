В Екатеринбурге благоустроят сквер на Сортировке за 13,4 млн рублей

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика для благоустройства сквера на ул. Техническая, 34 (район Новая Сортировка). Там появятся фонтан, детская площадка и скамейки. Начальная цена контракта на выполнение работ — 13,4 млн руб, следует из данных портала госзакупок.

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Сроки выполнения работ — с момента подписания контракта до 1 августа 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 октября.

Напомним, ранее в Екатеринбурге завершили благоустройство сквера Попова. Там переложили 3 тыс. кв. м плитки. Отработавшие блоки сняли, под ними переделали гидроизоляцию и основание, а затем вернули плитку на место. Сейчас пространство вновь открыто для прогулок.

Виталий Красиков