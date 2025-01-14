Amazon вкладывает $5 млрд в строительство дата-центров в Мексике

Сегодня, 14 января, американская корпорация Amazon заявила, что ее облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) вложит $5 млрд в развитие своей инфраструктуры в Мексике. В рамках нового проекта AWS не только построит дата-центры в этой латиноамериканской стране, но и запустит фонд на $300 тыс., который будет поддерживать местных разработчиков и образовательные учреждения, занимающиеся облачными и другими высокими технологиями.

По оценкам AWS, новый проект, рассчитанный на 15 лет, даст Мексике около 7 тыс. новых рабочих мест и дополнительно увеличит на $10 млрд мексиканский ВВП. Новые рабочие места будут созданы в таких отраслях, как строительство и ремонт, инженерные услуги, телекоммуникации и обслуживание технологичных объектов, которые станут частью общей инфраструктуры AWS в Северной и Южной Америке.

Евгений Хвостик