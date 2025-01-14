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В Морспасслужбе заявили о полном очищении акватории Анапы от мазута

Морспасслужба заявляет о полном очищении акватории Анапы от нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты не обнаружили повторных выбросов мазута. Суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе крушения танкеров.

Вчера, 13 января, специалисты обследовали 42,4 кв. км акватории в районе крушения танкеров. Выбросы мазута также не обнаружены. В устьях рек и лиманах установили 210 м боновых заграждений.

По информации ведомства, в акватории порта Севастополя было обследовано 120,2 кв. км. За последние сутки от мазута очистили 100 кв. м территории, а также собрали 1,5 тыс. кг нефтесодержащих отходов. Сообщений о загрязнении акватории у причалов порта не поступало.

Алина Зорина

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