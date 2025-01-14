Бастрыкину доложат о тюменском школьнике, который начал слепнуть после драки

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность), которое возбудили в Тюмени после драки школьников, один из которых начал терять зрение, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации портала 72.ru, драка между подростками произошла в 2022 году из-за девочки — в раздевалке школы №92 пострадавшего поймал другой мальчик и сильно избил. В школе нападавшему не назначили никакого наказания, а в СКР на тот момент не нашли состава преступления. Спустя некоторое время потерпевшему мальчику поставили диагноз «центральная дегенерация сетчатки правого глаза».

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о том, что семилетняя девочка получила травму ноги в Тюмени. Водитель снегоуборочного автомобиля наехал на остановку и зацепил скамейку, рядом с которой находилась девочка.

Ирина Пичурина