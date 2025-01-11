Бастрыкин проконтролирует проверку по факту травмирования ребенка в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о том, что семилетняя девочка получила травму ноги в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 9 января. Водитель снегоуборочного автомобиля наехал на остановку и зацепил скамейку, рядом с которой находилась семилетняя девочка. В результате ребенок получил травму ноги, ему потребовалась медицинская помощь.

По данному факту СУ СКР по Тюменской области начало процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе и результатах проверки.

Анастасия Таначева