СКА назвал кричалки в свой адрес «давлением на судей»

Петербургский ХК СКА попросил руководство КХЛ и министерство спорта вмешаться в ситуацию с оскорбительными кричалками в адрес команды. Официальное заявление было сделано после матча с ярославским «Локомотивом» и опубликовано в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Клуб назвал «случаи оскорбительных кричалок фансекторов» в выездных матчах СКА «прямым давлением на судей» и «попыткой радикализовать фанатское хоккейное движение». «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский «Локомотив» был оштрафован за оскорбительные выкрики болельщиков («СКА — позор российского хоккея») на матче 13 января. Осенью за аналогичные действия своих фанатов был наказан московский «Спартак». СКА выразил «решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба».

«Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране»,— говорится в заявлении клуба.

В СКА полагают, что скандирование оскорблений происходит при «попустительстве некоторых клубов своим фанатским секторам». В ярославском «Локомотиве» «Ъ-Ярославль» сообщили, что не будут прокомментировать заявление клуба из Санкт-Петербурга.

Алла Чижова