В СПЧ предложили ввести в школах уроки о мужском и женском здоровье

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев провел заседание президиума совета, на котором были определены направления работы на 2025 год. Среди обсуждаемых направлений — введение в школах уроков о женском и мужском здоровье. С предложением организовать такие уроки выступила глава рабочей группы совета по вопросам здравоохранения Ольга Демичева.

Как именно можно проводить «уроки базовых знаний» по женскому и мужскому здоровью в школах, госпожа Демичева не уточнила. «Были такие ''пилоты'' в советские времена, они работали, но сошли на нет»,— добавила она.

Госпожа Демичева также предложила распространить опыт Москвы по созданию центров женского здоровья на другие города-миллионики, а в других субъектах — переформатировать женские консультации в «семейные». Ольга Демичева пояснила, что такие консультации необходимы семьям в случае мужского бесплодия.

Сейчас Министерство просвещения проводит апробацию школьного курса «Семьеведение» для учеников 5–9-х, 10–11-х классов. Ввести курс «Семьеведение» в школьную программу предложила в марте 2023 года глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В ходе обсуждения курса на заседаниях Госдумы член комитета по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия») говорила, что необходимо говорить со школьниками также об основах репродуктивного здоровья. Тогда госпожа Власова отмечала, что ее предложение «ни в коем случае не имеет ничего общего с половым воспитанием».

О курсе — в материале «Ъ» «Семье научат в школе».

Полина Мотызлевская