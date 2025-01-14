В Геленджике суд не стал наказывать адвоката за фото автомобиля судьи

Апелляция оставила приговор адвокату в силе, но отменила наказание адвокату, которая сфотографировала автомобиль судьи Геленджика. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на адвоката АБ «Правовой статус» Алексея Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

14 января в апелляционной инстанции рассматривалась жалоба на обвинительный приговор, вынесенный Наталье Федоренко. Юриста приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили статуса на два года по статье о вмешательстве в личную жизнь и распространении сведений, составляющих личную или семейную тайну (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Обвинение в ее адрес было выдвинуто судьей из Геленджика Ильей Тарасенко.

По словам адвоката Алексея Иванова, приговор остался в силе, но суд принял решение изменить наказание в связи с истечением срока давности по делу. В результате Наталья Федоренко была освобождена от отбывания наказания. Защита намерена продолжать обжаловать приговор, поскольку это решение не реабилитирует юриста, а лишь предоставляет ей возможность продолжить профессиональную деятельность.

Алина Зорина