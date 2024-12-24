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На Кубани осудили адвоката за фото автомобиля судьи Геленджика

Адвоката Наталью Федоренко, которая сфотографировала автомобиль судьи Геленджика у ветеринарной клиники «Друг», признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом пишет «"КП" — Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году адвокат Наталья Федоренко, участница гражданского процесса о сносе здания ветеринарной клиники «Друг» в Геленджике, заявила отвод судье Илье Тарасенко. Мэрия Геленджика подала иск к владельцам ветеринарной клиники, утверждая, что здание является самостроем. Адвокат представила в суде доказательства того, что судья Илья Тарасенко может быть необъективен. По ее словам, судья водит свою собаку к ветеринарам именно в ту клинику, дело о сносе которой он собирается рассматривать. В подтверждение своих слов адвокат предоставила фото с мобильного телефона, на котором была запечатлена жемчужно-белая Toyota судьи у клиники «Друг». Также она продемонстрировала распечатку из клиентской базы, подтверждающую ее слова.

Судья принял заявление об отводе самого себя и удовлетворил требование адвоката. В деле о сносе клиники был назначен новый председательствующий. Однако через некоторое время в Следственный комитет было подано заявление на Наталью Федоренко с требованием возбудить уголовное дело за вторжение в личную жизнь судьи. В Адвокатскую палату Краснодарского края было направлено требование о лишении ее статуса адвоката за нарушение правил.

Коллеги Натальи Федоренко убеждены, что она просто выполнила свою работу. В краевой Адвокатской палате подчеркнули, что судья должен был взять самоотвод, а не дожидаться, пока участники процесса заподозрят его в конфликте интересов.

Наталью Федоренко признали виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Юриста приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили профессионального статуса на два года. 25 декабря в Новороссийске состоится суд, на котором будет рассмотрена ее жалоба на приговор.

Алина Зорина

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