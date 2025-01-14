Центр реабилитации птиц в Анапе планируют открыть до конца следующей недели

Планируется, что центр реабилитации птиц в Анапе будет открыт уже на следующей неделе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадь центра, расположенного в с. Витязево по ул. Жемчужной, составит 756 кв. м. Там разместят семь бассейнов по 20 куб. м и стационар для лечения пострадавших птиц.

Сейчас специалисты занимаются сборкой бассейнов, установкой вольеров, фильтров и вентиляции, а также настройкой отопления. На месте строительства их консультируют ведущие орнитологи России.

По словам предпринимателя, волонтера Алексея Карапетяна, около недели назад первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась согласовал объект под реабилитационный центр. Для объекта помогли приобрести бассейны, сделали постоянное освещение. Сейчас волонтеры делают утятники. Ведущие орнитологи из Санкт-Петербурга, Калининграда, ЮФО консультируют по освещению, рециркуляторам и фильтрации воды. Также специализированные компании помогают по вопросам, связанным с вытяжкой, температурой и отоплению.

Алина Зорина