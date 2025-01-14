Морспасслужба заявила о полном очищении акватории Анапы от мазута

Сотрудники Морспасслужбы ручным способом собрали в акватории Анапы 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов, выбросы которых произошли из-за крушения танкеров «Волгонефти», сообщило ведомство. Ведомство утверждает, что акватория города полностью очищена.

«На сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены, повторных не обнаружено. Суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе крушения танкеров»,— говорится в сообщении ведомства.

Как уточнила Морспасслужба, вчера, 13 января, было обследовано 42,4 кв. км акватории в районе крушения танкеров. Выбросы мазута также не обнаружены. Ведомство добавило, что в устьях рек и лиманах установлены 210 м боновых заграждений.

В акватории порта Севастополь, по данным ведомства, обследовано 120,2 кв. км. От мазута очищены 100 кв. м, собрано 1,5 тыс. кг нефтесодержащих отходов. Сообщений о загрязнении акватории у причалов порта за последние сутки не поступало.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Произошел разлив мазута. 10 января стало известно о новом разливе мазута в районе порта Тамань. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проблему с разливом нефтепродуктов невозможно решить, пока поврежденные суда остаются в море.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».