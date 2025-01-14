В Туапсинском районе определили места для крещенских омовений

В Туапсинском районе утвердили 11 мест для крещенских омовений, сообщает пресс-служба администрации района в своем Telegram-канале. С вечера 18 января и на протяжении всего 19 января все оперативные службы муниципалитета будут функционировать в режиме повышенной готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Для крещенских омовений официально утвердили 11 мест: на пляжах «Центральном» и «Приморском» в Туапсе, а также в Джубге, Новомихайловском, Лермонтово, Ольгинке, Небуге и Агое. В Цыпке на территории центра «Небо» и в Шепси на улице Садовой специалисты организуют купель. Также предусмотрено место для омовений на реке Нечепсухо в районе водозабора в Новомихайловском.

На всех указанных локациях специалисты установят пункты согрева, а дежурство спасателей и медицинского персонала обеспечит безопасность участников. В связи с этим организаторы призывают жителей и гостей округа соблюдать меры предосторожности.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе крещенские омовения организуют на пляже «Богатырь». Торжественные мероприятия начнутся 18 января в 23:00 с молебна и освящения воды.

Мария Удовик