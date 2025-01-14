В Чувашии прокуратура начала проверку после видео, на котором машина тащит лося

Прокуратура Красночетайского района Чувашии начала проверку после появления в интернете видео необычной транспортировки мертвого лося. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, животное было найдено мертвым охотоведами в лесу. Лося транспортировали для дальнейшей утилизации. В рамках проверки предстоит установить причину его смерти, возможную причастность к гибели третьих лиц, а также проверить соблюдение правил дорожного движения при транспортировке.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прокуратура начала проверку после видео, на котором инвалид убирает снег с пандуса.

Анар Зейналов