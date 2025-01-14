Губернатор ЯНАО отдал свое ружье на нужды СВО для защиты от дронов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сказал, что в зоне спецоперации на Украине есть дефицит гладкоствольного оружия. Оно, уточнил губернатор, необходимо для защиты от дронов. В связи с этим, по его словам, он передал свое ружье на нужды военнослужащих. Своему примеру господин Артюхов призвал последовать жителей региона.

«Сегодня хочу обратить внимание на один специфический, но очень острый вопрос — это дефицит гладкоствольного оружия на передовой. Как известно, дроны сегодня представляют одну из главных угроз. И гладкоствольное оружие может быть средством защиты»,— сказал Дмитрий Артюхов в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале. Как добавил губернатор, у жителей Ямала на руках находится более 20 тыс. ружей. «Уверен, для большинства это хобби и развлечение, как и для меня»,— продолжил он.

Дмитрий Артюхов уточнил, что сдать оружие можно в любом отделении Росгвардии. По его словам, военнослужащие заберут его с собой в подразделения, когда будут возвращаться из отпуска с Ямала.

В октябре 2024 года Росгвардия сообщила, что владельцев оружия, которые передадут его для нужд военной операции, освободят от административной ответственности за возможные нарушения регистрации. Там уточняли, что в августе был принят закон об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону конфликта с Украиной.