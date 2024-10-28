Росгвардия пообещала амнистию владельцам оружия, сдавшим его на нужды СВО

Владельцев оружия, которые добровольно передадут его для нужд специальной военной операции (СВО), освободят от административной ответственности за ряд нарушений, сообщила Росгвардия. В числе таких нарушений (если они не повлекли негативных последствий) называется несвоевременное обращение для регистрации или перерегистрации оружия.

В ведомстве напомнили, что возможность сдать оружие в Росгвардию закреплена поправками, которые вступили в силу в августе 2024 года. Подать заявление о добровольной передаче оружия для его использования в ходе СВО можно в режиме онлайн. Заполнить заявку необходимо через сервис, доступный на официальном сайте ведомства.

В конце июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на упрощенную процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Один из соавторов документа Александр Хинштейн говорил, что на складах МВД и Росгвардии скопилось более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».