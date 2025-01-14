На Кубани прогнозируют снег и гололед

До конца суток 14 января в Краснодарском крае прогнозируют снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На Кубани сохранится облачная погода и туман. Вечером и ночью ожидаются местами в южной половине края осадки в виде снега. До конца суток 14 января также возможно в отдельных районах, кроме Черноморского побережья, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ветер северный, северо-западный до 3-8 м/с. Днем местами на Азовском побережье порывы ветра достигнут 5-10 м/с. Температура воздуха днем в среднем составит от -3 до -8 градусов. Местами в восточной половине края ожидается от -6 до -11. Днем от -1 до +3. В горах ночью прогнозируют похолодание от -6 до -11, днем от 0 до -5.

На Черноморском побережье сохранится переменная облачность. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь, переходящий в мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный до 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 14 м/с. В районе Новороссийска ветер будет 17-22 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов. Днем от +1 до +6.

Алина Зорина