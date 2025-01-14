В метро Екатеринбурга пассажира оштрафовали на 20 тыс. руб. за отказ от досмотра

Пассажира екатеринбургского метрополитена оштрафовали на 20 тыс. руб. из-за отказа соблюдать требования сотрудника транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года на станции «Уральская» пассажир отказался выполнять требования, предъявленные сотрудником метрополитена, из-за чего был задержан сотрудниками полиции. Судом было вынесено решение о назначении штрафа в размере 20 тыс. руб. за отказ от досмотра.

В метрополитене призвали жителей Екатеринбурга с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, которые проводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров. Там напомнили, что за отказ от досмотра предусмотрен штраф от 20 до 30 тыс. руб., либо административный арест до 10 суток.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что вечером 13 января в метрополитене Екатеринбурга сломался поезд перед конечной станцией. Состав простоял на станции несколько минут, закрывая и открывая двери, после чего пассажиров попросили покинуть вагон из-за неисправности.

Полина Щуцкая