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В Екатеринбурге состав в метро сломался перед конечной станцией

В Екатеринбурге вечером во вторник, 13 января, состав в метрополитене высадил пассажиров на станции «Уралмаш» из-за неисправности, сообщил корреспондент «Ъ-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Состав простоял на станции несколько минут, периодически открывая и закрывая двери. Затем по громкой связи объявили, что поезд неисправен, и попросили пассажиров выйти. Вагоны направили на конечную станцию «Проспект Космонавтов», пассажиры смогли уехать на следующем составе.

«Ъ-Урал» обратился с запросом о причинах инцидента в екатеринбургский метрополитен.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в метро Екатеринбурга увеличат частоту движения поездов благодаря введению двух составов. Поезда находились на капитальном ремонте в Санкт-Петербурге, с 11 по 24 декабря они проходили обкатку, а с 9 января вышли на линию.

Анна Капустина

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