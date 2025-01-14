Лавров: Шольц в разговоре с Путиным не сказал ничего нового

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не затронул первопричины конфликта на Украине и не сообщил ничего нового во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего бы он не говорил публично каждый второй день: "Вы должны уйти!". Ни слова про первопричины, ни слова про русский язык и права русских, которых Зеленский хочет забрать себе»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности за 2024 год (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин и Олаф Шольц созвонились 15 ноября 2024 года по инициативе немецкой стороны. Это был их первый телефонный разговор с декабря 2022 года. Диалог продлился около часа. Во время беседы Господин Шольц призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры. Немецкий канцлер также сообщил, что Германия продолжит поддерживать Украину, «пока это необходимо».