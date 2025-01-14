В 2024 году на Горьковской ЖД погрузка зерна увеличилась на 2%

В 2024 году Горьковская железная дорога погрузила более 637 тыс. тонн зерна, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель является рекордным для магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской ЖД.

Больше всего зерна погрузили на железнодорожных станциях:

Красный Узел (Мордовия) — 65 тыс. тонн;

Чебоксары (Чувашия) — 61 тыс. тонн;

Тихорецкая (Татарстан) — 57 тыс. тонн;

Казань (Татарстан) — 54 тыс. тонн;

Шемордан (Татарстан) — 53 тыс. тонн;

Шатки (Нижегородская область) — 46 тыс. тонн;

Сергач (Нижегородская область) — 42 тыс. тонн.

В сентябре 2024 года из Татарстана отправили 43 вагона с 3 тыс. тонн пшеницы для экспорта в Турцию.

В октябре со станции Кукмор отправили грузовой экспресс с первой партией ячменя массой 3,4 тыс. тонн для экспорта в Египет.

Диана Соловьёва