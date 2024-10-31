В Татарстане отправили экспресс с 3,4 тыс. тонн ячменя, который доставят в Египет

В Татарстане со станции Кукмор отправили грузовой экспресс с первой партией ячменя массой 3,4 тыс. тонн. Через 4 дня экспресс прибудет на станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги, откуда зерно отправят в Египет морским транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Для организации перевозок провели ремонт инфраструктуры ЖД: заменили шпалы, восстановили стрелочные переводы и установили новые вагонные весы.

На станции Кукмор реализуют проект «Грузовой экспресс», чтобы сформировать составы и привлечь дополнительные объемы грузов. На станции Шемордан в Сабинском районе Татарстана в состав включат вагоны с продукцией хлебоприемного предприятия.

Каждый месяц по железной дороге планируют отправлять около 48 вагонов с зерном. Следующий рейс отправится на Октябрьскую ЖД. После этого зерно отправят на экспорт через морские порты Северо-Запада.

Диана Соловьёва