Ярославцев предупредили о мокром снеге

В Ярославской области с вечера 14 января и до вечера 15 января прогнозируются мокрый снег и гололед, также возможен сход снега с крыш. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия могут привести к повреждениям ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта, увеличению случаев травматизма среди населения.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», дождь со снегом ожидается в Ярославле на протяжении всей недели.

Алла Чижова