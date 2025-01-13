В Ярославле на неделе пройдут дожди со снегом

В Ярославле на протяжении всей недели ожидаются осадки в виде дождя со снегом, однако к воскресенью должно выйти солнце. Такой прогноз дает Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В ночь с 13 на 14 января в Ярославле похолодает до -9°С, это будет самая низкая температура на текущей неделе. Днем во вторник, 14 января, будет -1°С, а в ночь на среду — до -2°С. Начиная со среды в городе установится плюсовая температура: она будет варьироваться от +1 до +3°С. А в воскресенье прогнозируется +4°С и солнце.

Алла Чижова