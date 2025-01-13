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В Ярославле на неделе пройдут дожди со снегом

В Ярославле на протяжении всей недели ожидаются осадки в виде дождя со снегом, однако к воскресенью должно выйти солнце. Такой прогноз дает Ярославский гидрометцентр.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В ночь с 13 на 14 января в Ярославле похолодает до -9°С, это будет самая низкая температура на текущей неделе. Днем во вторник, 14 января, будет -1°С, а в ночь на среду — до -2°С. Начиная со среды в городе установится плюсовая температура: она будет варьироваться от +1 до +3°С. А в воскресенье прогнозируется +4°С и солнце.

Алла Чижова

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