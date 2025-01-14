В Татарстане более 1 млн пенсионерам проиндексировали страховые пенсии на 7,3%

В Татарстане после индексации на 7,3% у более 1 млн пенсионеров размер страховой пенсии увеличился на 1 617 руб. и составил 23 777 руб. Об этом рассказали в отделении Социального фонда по республике.

Индексация затронула пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Она также повлияла на 200 тыс. работающих пенсионеров. Для них повышение применили к установленному размеру пенсии, в котором учтены предыдущие индексации за время трудовой деятельности.

На 7,3% также выросла стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (с 133,05 до 142,76 руб.) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 8 134,88 руб. до 8 728,73 руб.).

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2025 года социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%.

Диана Соловьёва