Финансирование развития Серовского округа увеличили на 3,6 млрд рублей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение финансирования комплексной программы развития Серовского муниципального округа до 2030 года на 3,6 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
Дополнительные средства будут направлены на строительство образовательных учреждений в сельских населенных пунктах и капремонт школы №22 в Серове, строительство медицинского центра, реконструкцию сельских домов культуры, ремонт бассейна и сетей водоснабжения, развитие уличного освещения и благоустройство зоны отдыха на Киселёвском водохранилище. Также увеличено финансирование на ремонт дорог, переселение из аварийного жилья и инвестиционные проекты в промышленности.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жильцов Серова, которых не расселяют в новые дома из аварийного здания. Дом признали аварийным еще в 2018 году, однако одну из квартир в нем выдали сироте, несмотря на многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы.