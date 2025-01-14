Москвича осудили на два года за мошенничество со ски-пассами на Красной поляне

Центральный районный суд Сочи назначил два года лишения свободы в колонии-поселении молодому человеку из Москвы. Его признали виновным в мошенничестве с продажей билетов на подъемники Красной Поляны, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В разгар зимнего курортного сезона москвич обещал любителям горных склонов со скидкой организовать однодневные и сезонные ски-пассы для пользования подъемниками горнолыжных курортов, расположенных в поселке Красная поляна. Отдыхающие перевели молодому человеку деньги, но покататься не смогли. От действий мошенника пострадали пять человек, им нанесен ущерб на общую сумму более 100 тыс. руб.

Приезжего признали виновным в пяти фактах мошенничества (по ч. 2 ст. 159 УК РФ). В судебном заседании он полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина