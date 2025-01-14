FT: ЕС может сократить масштабы расследования против технологических корпораций

По данным Financial Times (FT), ссылающейся на два неназванных источника, Еврокомиссия может пересмотреть масштабы своих расследований против крупнейших технологических корпораций, включая Google, Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Сообщается, что на это решение может повлиять вступление в должность президента США Дональда Трампа, к которому, по данным источников, корпорации намерены обратиться с просьбой повлиять на ЕС.

Речь идет о расследованиях, начатых ЕС в марте прошлого года на основании законов о борьбе с монополизмом на рынках цифровых услуг. «Это будет целая игра между технологическими олигархами, близкими к Трампу, которые будут использовать свои связи, чтобы надавить на нас,— цитирует FT неназванного дипломата из ЕС.— Сейчас очень многое оказалось подвешено в воздухе».

Источники в Еврокомиссии не исключают, что процесс по определению штрафов в отношении корпораций может быть поставлен на паузу, однако сами расследования будут продолжаться. Другие источники в Еврокомиссии сообщили FT, что в настоящее время регуляторы ждут политического решения по делам в отношении Google, Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

Евгений Хвостик