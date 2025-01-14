Средняя предлагаемая зарплата в Удмуртии превысила 62 тысячи рублей в 2024 году

Средняя зарплата, которую предлагали работодатели Удмуртии в 2024 году, выросла на 17% в сравнении с 2023-м годом и составила 62,6 тыс. руб. Это на 5,2 тыс. руб. меньше, чем в среднем по России, сообщают эксперты сервиса «Avito Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Проблема дефицита кадров актуальна для всей России, но спрос на сотрудников распределяется по регионам неравномерно. При этом ключевым инструментом привлечения специалистов остается рост зарплатных предложений для соискателей: по данным наших опросов, при поиске работы именно финансовый фактор считают важным большинство (68%) кандидатов»,— прокомментировал директор по развитию сервиса Роман Губанов.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии в октябре составляла 69,1 тыс. руб. По этому показателю Удмуртия заняла 3-е место в ПФО. Реальная зарплата с учетом инфляции в октябре сократилась на 0,9%, в годовом выражении — увеличилась на 16,7%.