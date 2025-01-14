В Карабаше отменили крещенские купания из-за тонкого льда

Оперативный штаб Карабашского городского округа принял решение отменить крещенские купания в текущем году. Причиной стало отсутствие сильных морозов, из-за чего на водоемах образовался неравномерный слой льда, сообщает пресс-служба администрации.

Из-за несоответствия льда необходимым требованиям безопасности купель организована не будет, однако на озере Серебры подготовят место для набора воды после освещения. Оно состоится в 12:00 часов 19 января. В администрации напомнили, что при самовольной организации купели может быть наложена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее мэрия Миасса отменила организацию купелей и мест набора воды возле городского пляжа на озере Тургояк из-за ненадежного ледяного покрова. В администрацию поступили обращения об оборудовании купелей в водоеме на других территориях. Предлагаемые площадки проверят на предмет безопасности и сообщат позднее об официально разрешенных местах для купания.

Виталина Ярховска