В Миассе отменили крещенские купания возле городского пляжа на озере Тургояк

Администрация Миасса отменила крещенские купания в озере Тургояк в районе городского пляжа. Причиной стала погодная аномалия, из-за которой в этом году на водоеме не установился надежный ледяной покров. Об этом сообщил глава города Юрий Ефименко в своем telegram-канале.

По словам мэра, выход на лед озера Тургояк в районе городского пляжа небезопасен: толщина покрытия нестабильная, наблюдается выход воды. «Принято решение в этом году не организовывать купели и места для набора воды на городском пляже. В связи с этим крестный ход тоже отменяется»,— сообщил Юрий Ефименко.

Глава отметил, что в администрацию поступили уведомления от нескольких организаций об оборудовании купелей в Тургояке в других местах. Каждое из них сотрудники мэрии проверят на предмет безопасности и сообщат позднее об официально разрешенных местах омовения.

«Обращаю ваше внимание на то, что не нужно пытаться совершать обряд омовения в местах, не оборудованных соответствующим образом и не находящихся под наблюдением спасателей. Прошу со всей серьезностью отнестись к данным мерам. Они необходимы для сохранения жизни и здоровья горожан»,— написал мэр Миасса.