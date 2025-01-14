Прививки от гриппа сделали 60% жителей Кубани в 2024 году
Масштабная кампания по вакцинации завершилась в Краснодарском крае с результатом в 3,5 млн привитых — это 60% населения региона. Как отметила замминистра здравоохранения региона Валентина Игнатенко в беседе с телеканалом «Краснодар», эпидемий гриппа в зимний сезон удалось избежать.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Госпожа Игнатенко также сказала, что массовой заболеваемости гриппом в крае не наблюдается с 2010 года. В 2023 году вакцинацию прошли 3,2 млн человек.
Медики сделали вакцинацию доступной: мобильные пункты работали в парках, на рынках и в торговых центрах, а поликлиники предлагали бесплатные прививки. Особое внимание уделяли информированию через соцсети и СМИ.
По словам экспертов, вакцинация помогает снизить риск осложнений, особенно для людей из групп риска: пожилых, детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.