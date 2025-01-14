Минцифры планирует подключить к интернету 1,6 тыс. деревень в 2025 году

В 2025 году около 1,6 тыс. деревень и сел в России получат доступ к интернету. Малочисленные населенные пункты были определены в ходе голосования, сообщило Минцифры.

Голосование проводилось с 5 августа по 17 ноября 2024 года, в нем участвовали более 717 тыс. человек. Топ-5 населенных пунктов, набравших больше всего голосов:

село Липники, Краснодарский край;

деревня Чепорово, Ярославская область;

село Юнкюр, Якутия;

деревня Столбищи, Ярославская область;

деревня Чернево, Вологодская область.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проводится с 2021 года. По данным Минцифры, за это время связь появилась более чем в 5,5 тыс. деревень и сел. Ведомство добавило, что до 2030 года связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Это предусмотрено в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».

Подробнее о развитии рынка связи — в материале «Ъ» «Телеком показал мобильность».