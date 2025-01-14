Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры планирует подключить к интернету 1,6 тыс. деревень в 2025 году

В 2025 году около 1,6 тыс. деревень и сел в России получат доступ к интернету. Малочисленные населенные пункты были определены в ходе голосования, сообщило Минцифры.

Голосование проводилось с 5 августа по 17 ноября 2024 года, в нем участвовали более 717 тыс. человек. Топ-5 населенных пунктов, набравших больше всего голосов:

  • село Липники, Краснодарский край;
  • деревня Чепорово, Ярославская область;
  • село Юнкюр, Якутия;
  • деревня Столбищи, Ярославская область;
  • деревня Чернево, Вологодская область.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проводится с 2021 года. По данным Минцифры, за это время связь появилась более чем в 5,5 тыс. деревень и сел. Ведомство добавило, что до 2030 года связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Это предусмотрено в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».

Подробнее о развитии рынка связи — в материале «Ъ» «Телеком показал мобильность».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...