Число самозанятых в Свердловской области выросло за год на 36%

Свердловская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по количеству самозанятых, сообщили в министерстве инвестиций и развития региона. В число ведущих регионов входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярмарка продукции самозанятых в Екатеринбурге

Фото: Василиса Алексеева Ярмарка продукции самозанятых в Екатеринбурге

Фото: Василиса Алексеева

На конец декабря 2024 года в Свердловской области зарегистрировано 360 557 плательщиков налога на профессиональный доход. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Свердловской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который легализовал самозанятость, начал действовать с 1 января 2020 года. Пользоваться им могут граждане, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые занимаются сферой оказания услуг, производством товаров, репетиторством, а также перевозками и сдачей жилья в аренду.

«Мы продолжаем реализацию специального налогового режима, который предоставил возможности многим людям легально заниматься предпринимательством без необходимости создания юридического лица»,— отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Региональные власти активно поддерживают самозанятых. Для этого Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проводит ярмарки и помогает в реализации их продукции через маркетплейсы. Действует программа льготного кредитования «Самозанятым», позволяющая получить до 500 тыс. руб.

Полина Щуцкая