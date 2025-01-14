Житель Мечетлинского района задержан по подозрению в хулиганстве

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении жителя Мечетлинского района.

Как сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, 12 января в селе Большеустикинское 31-летний подозреваемый выяснял отношения с несколькими оппонентами по поводу конфликта, произошедшего у него ранее с охранником кафе и его отцом. Во время разговора фигурант уголовного дела достал незарегистрированное гладкоствольное двуствольное ружье и дважды выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Майя Иванова