Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Мечетлинского района задержан по подозрению в хулиганстве

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении жителя Мечетлинского района.

Как сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, 12 января в селе Большеустикинское 31-летний подозреваемый выяснял отношения с несколькими оппонентами по поводу конфликта, произошедшего у него ранее с охранником кафе и его отцом. Во время разговора фигурант уголовного дела достал незарегистрированное гладкоствольное двуствольное ружье и дважды выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...