Минобороны рассказало об ударах ATACMS и Storm Shadow по Брянской области

Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили по объектам в Брянской области шестью ракетами ATACMS и шестью ракетами Storm Shadow. Также ВСУ запустили 31 беспилотник. По данным ведомства, все ракеты и БПЛА были сбиты ПВО, погибших и пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Части крылатых ракет Storm Shadows, сбитых силами ПВО России в прошлом году

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Части крылатых ракет Storm Shadows, сбитых силами ПВО России в прошлом году

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Помимо этого над акваторией Черного моря были уничтожены еще две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, добавили в Минобороны.

О том, что Украина пыталась нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области, вчера поздно вечером, 13 января, сообщил глава региона Александр Богомаз. В предыдущий раз регион подвергался атаке ATACMS в ноябре 2024 года — это был первый случай применения Украиной ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма.

В декабре прошлого года Минобороны сообщило, что армия Украины нанесла удар по предприятию «Комбинат "Каменский"» в Ростовской области десятью западными ракетами: были сбиты шесть ракет ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. 3 января 2025 года, по данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами ATACMS. В обоих случаях обошлось без жертв.