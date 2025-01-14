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Приложение Сургутнефтегазбанка пропало из AppStore

Приложения Сургутнефтегазбанка «СНГБ Онлайн» и «СНГБ Инвестиции» недоступны для скачивания в AppStore, убедился корреспондент «Ъ-Урал». При этом приложения остаются доступны в Google Play для пользователей Android.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Просим Вас не удалять уже установленные приложения – они продолжат работать в обычном режиме»,– написали в официальном сообщении на сайте банка. Клиентам, которые не успели установить приложение, банк предлагает воспользоваться веб-версией.

Как сообщал «Ъ», 10 января были введен новый пакет санкций США в отношении российского нефтяного сектора. В санкционные списки попали компании, относящиеся к «Сургутнефтегазу», в том числе Сургутнефтегазбанк.

Анна Капустина

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