Приложение Сургутнефтегазбанка пропало из AppStore

Приложения Сургутнефтегазбанка «СНГБ Онлайн» и «СНГБ Инвестиции» недоступны для скачивания в AppStore, убедился корреспондент «Ъ-Урал». При этом приложения остаются доступны в Google Play для пользователей Android.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Просим Вас не удалять уже установленные приложения – они продолжат работать в обычном режиме»,– написали в официальном сообщении на сайте банка. Клиентам, которые не успели установить приложение, банк предлагает воспользоваться веб-версией.

Как сообщал «Ъ», 10 января были введен новый пакет санкций США в отношении российского нефтяного сектора. В санкционные списки попали компании, относящиеся к «Сургутнефтегазу», в том числе Сургутнефтегазбанк.

Анна Капустина