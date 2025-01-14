Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пенсионер из Сочи планирует совершить 80 прыжков с банджи

Михаил Панов, 71-летний сочинец, намерен выполнить 80 прыжков с банджи в горах под Сочи. Житель курорта приурочил свой марафон к юбилею Победы в ВОВ, сообщает пресс-служба сочинского «Скайпарка».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В полет пенсионер возьмет с собой знамя Победы, чтобы почтить память солдат. Завершение акции запланировано на 9 мая, в День Победы, когда господин Панов выполнит свои заключительные прыжки.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинский спортсмен стал победителем международного турнира по каратэ. Чемпион стал лучшим на первом этапе Karate1 Series A 2025 года.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...