Пенсионер из Сочи планирует совершить 80 прыжков с банджи

Михаил Панов, 71-летний сочинец, намерен выполнить 80 прыжков с банджи в горах под Сочи. Житель курорта приурочил свой марафон к юбилею Победы в ВОВ, сообщает пресс-служба сочинского «Скайпарка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В полет пенсионер возьмет с собой знамя Победы, чтобы почтить память солдат. Завершение акции запланировано на 9 мая, в День Победы, когда господин Панов выполнит свои заключительные прыжки.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинский спортсмен стал победителем международного турнира по каратэ. Чемпион стал лучшим на первом этапе Karate1 Series A 2025 года.

Мария Удовик