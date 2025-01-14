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Ярославское отделение партии «Новые люди» возглавил 27-летний педагог

Руководителем ярославского отделения партии «Новые люди» стал 27-летний Глеб Сальников из Переславля-Залесского. Как сообщили в отделении, избрание господина Сальникова поддержали «практически единогласно».

Глеб Сальников

Глеб Сальников

Фото: Группа «Вконтакте» «Новые люди / Ярославская область»

Глеб Сальников

Фото: Группа «Вконтакте» «Новые люди / Ярославская область»

«Глеб Сальников пообещал продолжить вести конструктивную партийную линию и уделить внимание росту партийных рядов. Отдельно, уделил внимание и предстоящим этой весной выборам - на них, партия постарается усилить свое присутствие и обзавестись депутатами в большинстве новообразованных муниципальных округов»,— привели слова из речи господина Сальникова в отделении.

Напомним, что 4-6 апреля в 16 муниципальных округах пройдут выборы депутатов в связи с переходом на одноуровневую систему власти.

Глеб Сальников является педагогом, магистром психологии, волонтером. В сентябре 2024 года он участвовал в выборах в депутаты, но проиграл. На посту руководителя он сменил 30-летнего областного депутата из Рыбинска Ярослава Шилова, который руководил отделением чуть больше года.

Алла Чижова

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