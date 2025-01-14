Двое приятелей из станицы Тацинской погибли в пожаре из-за непотушенной сигареты

Двое мужчин погибли в пожаре, возникшем этим утром в одном из частных домов по ул. Баданова станицы Тацинской. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, причиной ЧС могла стать непотушенная сигарета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади в 25 кв. м. Из здания они вытащили тела 35-летнего и 69-летнего местных жителей. Как уточнили в ведомстве, скончавшиеся были приятелями, которые — со слов соседей — часто выпивали вместе.

«Ъ-Ростов» писал о том, что утром 14 января сотрудники МЧС также потушили пожар в заброшенной трехэтажной постройке на ул. Мечникова в Ростове. На месте работали 18 спасателей и шесть спецмашин.

Дмитрий Ковалевский