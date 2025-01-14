В Ростове произошел пожар в трехэтажном заброшенном доме

14 января на ул. Мечникова, 53 в Ростове произошел пожар в заброшенном трехэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О возгорании сообщили очевидцы. Специалисты МЧС России потушили пожар на площади 30 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 18 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об аварии на трассе «Волгодонск — Дубовское» в Ростовской области, в которой пострадали два человека.

Ева Китаева