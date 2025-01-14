С кабмина и минземимущества Башкирии хотят взыскать 55 млн рублей

Уфимское ООО «Кристалл» хочет взыскать с аппарата правительства Башкирии и регионального министерства земельных и имущественных отношений 55,5 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности за долги Республиканского научно-технологического и информационного комплекса «Баштехинформ». Арбитражный суд Башкирии оставил заявление без движения до оплаты госпошлины.

Третьими лицами к разбирательству должны быть привлечены «Баштехинформ», министерство финансов и министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии и ликвидированное ГУП «Региональные электрические сети».

Принадлежащее правительству республики «Баштехинформ» занимается научными исследованиями, зарегистрировано в одном здании с Академией наук Башкирии. В начале 2010-х годов предприятие должно было построить информационно-коммуникационный технопарк на улице Заки Валиди в Уфе, где сейчас строится межвузовский кампус. По данным Rusprofile, c 2020 года учреждение убыточно, в 2023 году убытки составили 9,3 млн руб. при нулевой выручке.

ООО «Кристалл» зарегистрировано в 2013 году, основной вид деятельности — строительство зданий. Фирмой с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Вячеслав Возженников. В числе прочих компания занималась ремонтом зданий госучреждений. По данным Rusprofile, c 2016 по 2020 год «Кристалл» и «Баштехинформ» заключили 12 контрактов на 25 млн руб. В 2023 году выручка ООО составила 42 млн руб., чистая прибыль — 794 тыс. руб.

Идэль Гумеров