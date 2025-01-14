Как стало известно «Ъ Волга-Урал», в Казани торжественное открытие нового здания театра имени Г. Камала состоится 20 января в 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

После этого в здании пройдет заседание итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана. В заседании примут участие раис республики Рустам Минниханов, министр культуры России Ольга Любимова и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Строительство нового здания театра началось в 2023 году, в работу инвестировали 13 млрд руб. На создание парка возле объекта выделили 1,1 млрд руб. Объект планировали сдать к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани.

Первым официальным мероприятием в новом здании театра стала пресс-конференция с Рустамом Миннихановым в конце 2024 года.

Диана Соловьёва