Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», в Казани торжественное открытие нового здания театра имени Г. Камала состоится 20 января в 13:00.

В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

В Казани новое здание театра Камала откроют 20 января

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

После этого в здании пройдет заседание итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана. В заседании примут участие раис республики Рустам Минниханов, министр культуры России Ольга Любимова и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Строительство нового здания театра началось в 2023 году, в работу инвестировали 13 млрд руб. На создание парка возле объекта выделили 1,1 млрд руб. Объект планировали сдать к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани.

Первым официальным мероприятием в новом здании театра стала пресс-конференция с Рустамом Миннихановым в конце 2024 года.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...