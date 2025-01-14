«Сумму трансфера далеко не все эксперты считают справедливой»

Хвича Кварацхелия подпишет контракт с ПСЖ на этой неделе. Как сообщает телеканал ESPN, источники близкие к клубу уверены, что парижане встречались с представителями «Наполи» — нынешней команды футболиста 13 января и должны закрыть сделку в ближайшее время. Сумма контракта, по информации инсайдеров, от €60 млн до €65 млн. Что ждет звездного игрока после перехода в «Пари Сен-Жермена», разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

На первый взгляд все логично: Кварацхелия переходит в звездный клуб, где ему собираются платить значительно больше, чем в «Наполи». По сообщениям инсайдеров, зарплата грузинского полузащитника составит от €5 млн до €6 млн в год. В Италии он зарабатывал €1,6 млн. Причем сообщается, что на данном этапе речь идет только о покупке Хвичи, то есть никто из игроков французской команды на Апеннинский полуостров не поедет. Казалось бы, блестящая сделка, ведь далеко не всем удается увеличить свою зарплату столь серьезно, даже звездам. Но все не так однозначно, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«"Пари Сен-Жермен", ужасно я не люблю такие выражения, но где-то может быть могильщиком и талантов молодых. Французский футбол очень силовой, Кварацхелия любит играть и он — очень техничный спортсмен. В ПСЖ же просто конвейер. Надо ли под такой конвейер ехать человеку, который не говорит на французском языке, из сильного чемпионата, где его уже знают? Если не брать в расчет финансовую точку зрения, то однозначно не нужно».

При этом, по мнению Вадима Трушкова, сразу попасть в основной состав Хвича точно не сможет: «Здесь вопрос статуса. Статус Джанлуиджи Доннаруммы в любом случае другой, чем Матвея Сафонова. Неважно какой, у кого потенциал, кто сильнее, кто слабее. Говорить о стартовом составе, учитывая, что сезон идет, вряд ли можно именно из-за звездности, статусности».

Что касается суммы трансфера в €65 млн, то далеко не все эксперты считают ее справедливой. Например, экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отмечает, что Кварацхелия стоит не меньше €100 млн. Авторитетный портал Transfermarkt оценил полузащитника в €85 млн. Но футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании, уверен, что в данный момент цена на грузинского игрока даже немного завышена: «Что значит €85 млн? Transfermarkt — это же не биржа, это просто мнение одной компании, вот и все. Что значит стоит он столько-то или не стоит? Футболист пришел в одну команду, у него сразу стоимость повышается, но на самом деле никто за него такие деньги не даст».

Да и с зарплатой, которая, на первый взгляд, выглядит солидно, все не так однозначно, отмечает Дмитрий Селюк: «€5 млн после налогообложения — это €2 млн, тем более во Франции. Или это €5 млн чистыми? Тогда это получается чуть ли не €10 млн, может даже, под €12 млн».

Ходят слухи, что, кроме Хвичи, ПСЖ хочет прибрести также нигерийского форварда Виктора Осимхена, который тоже играл в «Наполи». Если это действительно так, то Кварацхелии в парижском клубе будет чуть комфортнее. Ну и российский голкипер парижан Матвей Сафонов, который сейчас активно учит французский язык, наверняка поможет, ведь тут с коммуникацией точно проблем возникнуть не должно.

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Владимир Осипов