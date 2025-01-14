В Новочеркасске пройдет акция по сбору елок

До 31 января в Новочеркасске пройдет экологическая акция по сбору новогодних деревьев «Ёлочный круговорот». Об этом сообщает глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Лысенко Фото: Telegram-канал Юрия Лысенко

Пункт сбора находится на территории эколого-биологического центра по пер. Юннатов, 5. Елки пройдут сортировку для дальнейшего использования. Свежие деревья отправляют на корм для животных, остальные — переработают на щепу, которой посыпают дорожки и используют в качестве натуральной подстилки в загонах для животных. Деревья принимают с 9 до 19 часов.

Выбрасывать живые ели и елки в баки на придомовой территории запрещено. Штраф составляет до 3 тыс. руб.

Анна Марьина