В Новочеркасске пройдет акция по сбору елок
До 31 января в Новочеркасске пройдет экологическая акция по сбору новогодних деревьев «Ёлочный круговорот». Об этом сообщает глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Юрия Лысенко
Пункт сбора находится на территории эколого-биологического центра по пер. Юннатов, 5. Елки пройдут сортировку для дальнейшего использования. Свежие деревья отправляют на корм для животных, остальные — переработают на щепу, которой посыпают дорожки и используют в качестве натуральной подстилки в загонах для животных. Деревья принимают с 9 до 19 часов.
Выбрасывать живые ели и елки в баки на придомовой территории запрещено. Штраф составляет до 3 тыс. руб.