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ФСБ обвинила трех южноуральцев в террористических и экстремистских преступлениях

В ноябре и декабре 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области возбудили еще три уголовных дела в отношении жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений экстремистского и террористического характера. Один из них был последователем радиального ислама, двое — сторонниками украинских националистических структур и приверженцами запрещенной террористической организации, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным следствия, жители Челябинской области совершали свои преступления в интернете. «Осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, в разное время разместили в публичном доступе — сети “Интернет”, публикации, в которых содержались призывы к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти, террористической и экстремистской деятельности, а также деятельности, направленной против безопасности России»,— говорится в сообщении.

В отношении южноуральцев следственный орган УФСБ возбудил уголовные дела в отношении лиц возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 280.4 РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства). Всем троим предъявлены обвинения.

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