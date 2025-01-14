В Тюменской области запустили селекционно-семеноводческий центр за 80 млн руб.

В Тюменской области запустили первую очередь селекционно-семеноводческого центра, сообщили в информационном центре правительства региона. Объем инвестиций в строительство очереди составил 80 млн руб., проект реализует компания «ГК-Актив», он находится на сопровождении у инвестиционного агентства Тюменской области.

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Земельный участок находится в селе Борки, его предоставили инвестору без торгов. На площади центра более 6 га запустят четыре теплицы для разведения хвойных пород, площадки закаливания для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.

Ежегодно планируется выращивать в теплицах 12 млн сеянцев. Уже высажены первые из них, заключены договоры с компаниями по лесовосстановлению. Помимо этого, в питомнике посадили пробную партию тюльпанов, к началу марта планируют собрать первый урожай.

Анна Капустина