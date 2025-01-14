Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области запустили селекционно-семеноводческий центр за 80 млн руб.

В Тюменской области запустили первую очередь селекционно-семеноводческого центра, сообщили в информационном центре правительства региона. Объем инвестиций в строительство очереди составил 80 млн руб., проект реализует компания «ГК-Актив», он находится на сопровождении у инвестиционного агентства Тюменской области.

Предыдущая фотография

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Земельный участок находится в селе Борки, его предоставили инвестору без торгов. На площади центра более 6 га запустят четыре теплицы для разведения хвойных пород, площадки закаливания для доращивания саженцев, питомник декоративных растений.

Ежегодно планируется выращивать в теплицах 12 млн сеянцев. Уже высажены первые из них, заключены договоры с компаниями по лесовосстановлению. Помимо этого, в питомнике посадили пробную партию тюльпанов, к началу марта планируют собрать первый урожай.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...